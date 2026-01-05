Cae la competitividad de acero y maquinaria, pero mejora la de coches y semiconductores

Photo : YONHAP News

Según un informe del Banco de Corea, la competitividad de las exportaciones surcoreanas de acero y maquinaria ha disminuido en los últimos siete años, mientras que la de los automóviles y los semiconductores ha mostrado una mejora.En su evaluación, publicada el viernes 16, el banco central indicó que las exportaciones crecieron un 3,8% el año pasado y superaron por primera vez los 700.000 millones de dólares, a pesar del deterioro del entorno comercial, marcado, entre otros factores, por el aumento de aranceles en Estados Unidos. Sin embargo, advirtió de que la cuota de Corea del Sur en el comercio mundial viene descendiendo de forma sostenida desde 2018.El informe subraya la pérdida de competitividad en los sectores del acero y la maquinaria, atribuida al exceso de oferta derivado de la expansión de la capacidad productiva en China, la desaceleración del sector inmobiliario y la entrada masiva de maquinaria china de bajo coste.En contraste, destaca que el sector de los semiconductores ha registrado un avance cualitativo gracias al rápido desarrollo y la comercialización de productos de alto valor añadido, como las memorias HBM y DDR5.En este contexto, el Banco de Corea recomienda acelerar la reestructuración y la modernización tecnológica de los sectores con menor competitividad, así como reforzar el apoyo a la investigación y el desarrollo y la protección tecnológica en áreas estratégicas como los semiconductores y los automóviles. Asimismo, subraya la necesidad de ampliar la red de acuerdos de libre comercio para reducir los costes comerciales y fortalecer la competitividad de las empresas surcoreanas.