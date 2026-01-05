Photo : YONHAP News

El grupo surcoreano BTS anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, titulado “ARIRANG”, un nombre tomado de una de las canciones folclóricas más representativas de Corea.La banda reveló a la medianoche del viernes 16, a través de la plataforma para fans Weverse, que su quinto álbum de estudio, “ARIRANG”, se publicará el próximo 20 de marzo.El nuevo disco contará con catorce canciones y refleja la identidad de BTS como grupo nacido en Corea, además de transmitir sentimientos de añoranza y amor profundo. Según explicó su agencia, Big Hit Music, el título “ARIRANG” simboliza esa carga emocional que el grupo busca expresar en esta nueva etapa.Coincidiendo con el lanzamiento del álbum, BTS iniciará una nueva gira mundial el 9 de abril en el Estadio de Goyang. El tour recorrerá treinta y cuatro ciudades con un total de setenta y nueve conciertos, la cifra más alta registrada hasta ahora en la historia del K-pop, e incorporará un escenario de 360 grados para reforzar la experiencia del público.