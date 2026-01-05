Putin expresa su deseo de normalizar las relaciones con Seúl

Photo : YONHAP News

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó el jueves 15, hora local, que espera una recuperación de las relaciones con Corea del Sur.Según la agencia RIA Novosti, Putin hizo estas declaraciones durante una ceremonia de presentación de credenciales de embajadores celebrada en el Kremlin. En ese contexto, señaló que en el pasado ambos países mantuvieron un enfoque pragmático y obtuvieron resultados positivos en los ámbitos del comercio y los negocios, aunque lamentó que esa base de cooperación se haya deteriorado en la actualidad.Las relaciones bilaterales se enfriaron tras el inicio en 2022 de la operación militar rusa en Ucrania, cuando Seúl se sumó a las sanciones occidentales contra Moscú y Rusia incluyó a Corea del Sur en su lista de países no amistosos.El panorama se ha vuelto aún más complejo con el acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, que firmaron en junio de 2024 un tratado de asociación estratégica integral, así como con el despliegue de tropas norcoreanas en apoyo a Rusia.Resulta llamativo que Putin exprese su voluntad de normalizar las relaciones con Seúl en el actual contexto de confrontación con Occidente por la guerra en Ucrania, aunque no es la primera vez que lo hace. En diciembre de 2023, durante un acto similar, el mandatario ruso ya afirmó que el regreso de la cooperación bilateral a una senda beneficiosa para ambos países dependía de Corea del Sur y expresó su confianza en que Seúl estuviera dispuesto a ello.