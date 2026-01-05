Gobierno anuncia plan de apoyo para ciudades especiales integradas

Photo : YONHAP News

Mientras avanzan los debates sobre la integración de regiones administrativas como Daejeon-Chuncheong del Sur y Gwangju-Jeolla del Sur, el Gobierno anunció el viernes 16 un plan de apoyo para la creación de ciudades especiales integradas.En concreto, el plan contempla un fuerte refuerzo del apoyo fiscal, con hasta 5 billones de wones anuales y un total de 20 billones de wones en cuatro años. Además, las ciudades especiales integradas tendrán un estatus equiparable al de la ciudad metropolitana de Seúl y será priorizada en la reubicación de organismos públicos prevista para 2027. Además, las empresas que se instalen en estas ciudades recibirán incentivos como subsidios al empleo.El Gobierno subrayó que la excesiva concentración en el área metropolitana ya no es un motor de crecimiento, sino un obstáculo para el desarrollo nacional, y defendió que este es el momento adecuado para impulsar la integración regional.