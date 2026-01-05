China comercializa salmón criado en estructuras de la Zona Marítima Provisional

Photo : YONHAP News

China está criando y comercializando salmón en estructuras instaladas en la Zona Marítima Provisional (PMZ) del mar Amarillo, según confirmaron fuentes diplomáticas de Corea del Sur.Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló el jueves 15 que el Gobierno es consciente de que desde el año pasado se vende en China salmón criado en las instalaciones denominadas "Sunlan 1" y "Sunlan 2", y que Seúl y Pekín han mantenido consultas técnicas para abordar el asunto a través de un diálogo constructivo.China sostiene que las estructuras Sunlan 1 y 2 son instalaciones de acuicultura de carácter exclusivamente civil y utiliza la comercialización del salmón como prueba de ello. No obstante, el Gobierno surcoreano mantiene la cautela ante la posibilidad de que estas estructuras puedan tener un uso con fines militares.Aunque Pekín había expresado su disposición a retirar otras instalaciones similares, excluyendo Sunlan 1 y 2, la presentación de la venta de salmón como argumento refuerza la posibilidad de que China rechace su desmantelamiento. Además, el Gobierno chino ha manifestado su intención de aumentar hasta doce el número de instalaciones acuícolas en los próximos cinco años, lo que abre la puerta a nuevas construcciones en la zona.