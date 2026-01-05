Menú principal Ver contenido

Radio Free Asia reanuda sus emisiones dirigidas a Corea del Norte

Write: 2026-01-16 14:14:16Update: 2026-01-16 15:05:38

Radio Free Asia reanuda sus emisiones dirigidas a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia, conocida como RFA, que había suspendido parte de su producción el año pasado debido a recortes presupuestarios de la administración de Donald Trump, retomará sus emisiones dirigidas a Corea del Norte, según informó el jueves 15 la agencia Reuters.

RFA indicó que prevé reanudar, a partir de finales de la próxima semana, la producción de contenidos digitales sobre Corea del Norte, y que las emisiones de radio se restablecerán de forma gradual.

La emisora explicó que esta decisión responde a la conciencia del papel clave que desempeña su cobertura no censurada, en un contexto en el que la población norcoreana tiene un acceso muy limitado a fuentes de información fiables.
