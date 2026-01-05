Asamblea Nacional someterá a votación el segundo fiscal especial

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional prevé someter el viernes 16 a votación la segunda ley integral para el nombramiento de un fiscal especial, destinada a investigar los presuntos delitos de insurrección y abuso de poder vinculados al expresidente Yoon Suk Yeol y a su esposa Kim Keon Hee.Impulsada por el oficialismo, el Partido Democrático, la iniciativa busca ampliar las investigaciones pendientes sobre la ley marcial del 3 de diciembre de 2024, así como las presuntas injerencias electorales y abusos de poder.El principal partido opositor, Poder del Pueblo, reaccionó con un filibusterismo y calificó el proyecto como una fiscalía especial para presionar a la oposición.Por su parte, el Partido Democrático planea poner fin al debate mediante votación alrededor de las 3:40 de la tarde, para luego proceder a la aprobación del proyecto.