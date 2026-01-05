Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Asamblea Nacional someterá a votación el segundo fiscal especial

Write: 2026-01-16 15:15:30Update: 2026-01-16 15:23:16

Asamblea Nacional someterá a votación el segundo fiscal especial

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional prevé someter el viernes 16 a votación la segunda ley integral para el nombramiento de un fiscal especial, destinada a investigar los presuntos delitos de insurrección y abuso de poder vinculados al expresidente Yoon Suk Yeol y a su esposa Kim Keon Hee.

Impulsada por el oficialismo, el Partido Democrático, la iniciativa busca ampliar las investigaciones pendientes sobre la ley marcial del 3 de diciembre de 2024, así como las presuntas injerencias electorales y abusos de poder. 

El principal partido opositor, Poder del Pueblo, reaccionó con un filibusterismo y calificó el proyecto como una fiscalía especial para presionar a la oposición. 

Por su parte, el Partido Democrático planea poner fin al debate mediante votación alrededor de las 3:40 de la tarde, para luego proceder a la aprobación del proyecto.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >