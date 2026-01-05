El KOSPI bate el récord histórico al sobrepasar los 4.800 puntos

Photo : YONHAP News

El índice bursátil surcoreano, el KOSPI, culminó la jornada del viernes 16 con un nuevo récord histórico, al cerrar por encima de los 4.800 puntos por primera vez.Si en la mañana el selectivo ya había superado los 4.820 puntos y marcado un máximo intradía, al final del día el índice sumó un 0,90 % respecto al jueves y terminó en 4.840,74 puntos, encadenando once sesiones consecutivas al alza y acercándose al simbólico nivel de los 5.000 puntos.En tanto, el parqué tecnológico KOSDAQ también subió, al avanzar un 0,36 % hasta situarse en 954,59 puntos al cierre de la jornada.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que concluyó la sesión en 1.473,6 wones, con una subida de 3,9 unidades respecto al día anterior.