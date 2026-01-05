Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Cc.&Tec

Sábado despejado y sin frío intenso

Write: 2026-01-16 15:49:55Update: 2026-01-16 16:00:17

Sábado despejado y sin frío intenso

Photo : YONHAP News

Para el sábado 17 se espera un tiempo generalmente despejado en todo el país.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -8ºC y 5ºC, y las máximas entre 1ºC y 13ºC, valores similares o ligeramente superiores a lo habitual para esta época.

Durante el fin de semana no se esperan descensos bruscos de temperatura. Sin embargo, el lunes de la próxima semana se prevén lluvias o nevadas, principalmente en la zona central, y a partir del martes llegará una ola de frío, con temperaturas matinales cercanas a los -10ºC, que podrían prolongarse hasta finales de la próxima semana.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >