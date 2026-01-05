Menú principal Ver contenido

La Asamblea Nacional aprobó la segunda ley integral del fiscal especial

Write: 2026-01-16 16:37:40Update: 2026-01-16 16:41:48

Photo : YONHAP News

La segunda ley integral para el nombramiento de un fiscal especial, destinada a investigar los presuntos delitos de insurrección y abuso de poder vinculados al expresidente Yoon Suk Yeol y a su esposa, Kim Keon Hee, fue aprobada durante la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, celebrada el viernes 16.

La moción fue aprobada con 172 votos a favor y 2 en contra, entre los 174 diputados presentes, por iniciativa del Partido Democrático.

El principal partido opositor, Poder del Pueblo, calificó el proyecto como una fiscalía especial destinada a presionar a la oposición y reaccionó con un filibusterismo de 24 horas antes de que la iniciativa fuera sometida a votación.

El fiscal especial estará integrado por un máximo de 251 personas y tendrá como objetivo investigar actos de insurrección y abuso de poder durante un periodo máximo de 170 días.
