Tres directores surcoreanos pisarán la alfombra roja de la Berlinale

Photo : YONHAP News

Varias películas de directores surcoreanos de distintos perfiles se exhibirán en el Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los tres mayores eventos cinematográficos del mundo, junto con los festivales de Cannes y Venecia.Como invitados, desfilarán por la alfombra roja de la Berlinale de este año tres cineastas surcoreanos: Chung Ji Young, considerado un veterano del cine coreano; Hong Sang Soo, uno de los habituales del festival de Berlín; y Yoo Jae In, una directora emergente.Chung presentará su nueva película basada en la insurrección del 3 de abril y las masacres de civiles ocurridas durante años en la isla de Jeju antes de la Guerra de Corea, titulada My Name (Mi nombre). Hong participará en la Berlinale por séptima edición consecutiva con su nuevo trabajo, The Day She Returns (El día que ella regrese). Por su parte, Yoo exhibirá en la categoría Generation 14 Plus su primer largometraje, En Route To (En camino a).El Festival Internacional de Cine de Berlín se desarrollará del 12 al 22 de febrero.