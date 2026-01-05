Taekwondo busca ser el segundo Patrimonio Mundial común de las dos Coreas

Photo : YONHAP News

Comenzarán los trámites para inscribir el taekwondo como una herencia compartida entre las dos Coreas en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.El Servicio de Patrimonio Cultural de Corea del Sur anunció que eligió el taekwondo como el próximo bien intangible que buscará el reconocimiento de la Unesco y que presentará la solicitud correspondiente ante el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en marzo. Esta se presentará dos años después de la ingresada por Corea del Norte en marzo de 2024, la cual ya se encuentra en proceso de evaluación. En aquel momento, las autoridades surcoreanas habían declarado que no existía ninguna propuesta para promover la inclusión del taekwondo como patrimonio compartido; sin embargo, posteriormente optaron por hacerlo, teniendo en cuenta el precedente del ssirum, la lucha tradicional de Corea.En 2018, Corea del Sur y Corea del Norte presentaron candidaturas separadas para que el ssirum sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y el comité intergubernamental a cargo de la evaluación aprobó su inscripción en la Lista como patrimonio compartido por aprobación unánime de sus 24 estados miembros. Así, si lo mismo pasa con el taekwondo, será el segundo bien cultural común de las dos Coreas.Por lo pronto, el plan del Servicio de Patrimonios de Corea del Sur es, primero, proponer a Corea del Norte la presentación de una candidatura conjunta, aunque la viabilidad de esta opción dependerá del desarrollo de las consultas intercoreanas al respecto. En caso de que la solicitud norcoreana sea aprobada antes, se promoverá una inscripción ampliada para añadir la descripción de que el taekwondo es un patrimonio inmaterial común de las dos Coreas.