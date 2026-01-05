Menú principal Ver contenido

Corea y China continúan con las negociaciones sobre libre comercio

Write: 2026-01-19 10:43:21Update: 2026-01-19 14:00:10

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y China continúan con las negociaciones para complementar y actualizar el tratado de libre comercio firmado entre ambas naciones en 2015, mientras una nueva ronda de tratativas comenzó en Beijing el lunes 19 para continuar hasta el día 23. 

En estas sesiones, los debates se centrarán en servicios, inversiones y sector financiero con el objetivo de lograr significativos avances en la redacción del texto del acuerdo correspondiente a dichos apartados y las negociaciones para una mayor liberalización de mercados. 

Los delegados de Seúl que están en la capital china para la nueva ronda declararon que se esforzarán por acelerar las negociaciones, de modo que el tratado garantice un intercambio de bienes, servicios e inversiones más libres y fluidas en ambos sentidos. 
