Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

El Gobierno emite recomendación de evacuación a los ciudadanos en Irán

Write: 2026-01-19 10:52:11Update: 2026-01-19 14:03:48

El Gobierno emite recomendación de evacuación a los ciudadanos en Irán

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó el viernes 16 una reunión de emergencia para analizar la situación de seguridad en Irán. En la misma participó tanto el embajador surcoreano en Irán, como los jefes de las misiones diplomáticas de Corea en países aledaños, como Israel, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán. 

La viceministra de Exteriores, Kim Jina, que encabezó la sesión, pidió a los presentes emitir fuertes recomendaciones de evacuación a la comunidad de residentes coreanos en Irán, procurando mantenerlos actualizados sobre los acontecimientos que ocurren en ese país y alrededores.

Según datos del ministerio, actualmente residen en Irán unos 500.000 ciudadanos surcoreanos y no se han reportado hasta la fecha pérdidas que afecten directamente a esta comunidad, derivadas de las protestas masivas surgidas en contra del régimen iraní y las operaciones para reprimirlas. 
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >