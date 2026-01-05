Corea activa con Egipto proceso para establecer un acuerdo CEPA

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Egipto han activado el proceso para la puesta en marcha de un Acuerdo de Asociación Económica Integral, CEPA por su acrónimo en inglés.El Ministerio de Industria y Comercio surcoreano informó que ambos países firmaron una declaración conjunta en El Cairo para impulsar un acuerdo CEPA, un paso decisivo que sigue al establecimiento en 2022 de un memorando de entendimiento bilateral sobre comercio y asociación económica, así como a los estudios de viabilidad conjuntos y al compromiso manifestado por el presidente Lee Jae Myung y su homólogo egipcio Abdelfatah el-Sisi durante la cumbre celebrada en noviembre del año pasado.A la firma de la declaración conjunta asistió en representación de Seúl el representante comercial Yeo Han Koo, quien aprovechó el viaje para debatir con las autoridades locales sobre la participación de Corea en la Zona Económica Especial del Canal de Suez. Además, tanteó la posibilidad de establecer en Egipto nuevas bases productivas de las empresas surcoreanas, que si hacen buen uso del acuerdo de la Zona Industrial Cualificada (QIZ) podrán exportar sus productos bajo condiciones favorables al mercado estadounidense. Dicho pacto, implementado en 2005, permite exportar bienes desde Egipto a Estados libres de aranceles, si incluyen un porcentaje de componente israelíes.