An Se Young continúa con su racha de victorias

Write: 2026-01-19 12:46:45Update: 2026-01-19 14:21:26

Photo : YONHAP News

An Se Young, número uno del ranking mundial de bádminton femenino, sumó un nuevo título por segunda semana consecutiva al ganar el Abierto de India, un torneo de la serie Super 750 del circuito mundial de competiciones de la Federación Mundial de Bádminton. En la final venció a su rival Wang Zhiyi, de China, por dos sets a cero. 

Así logró una medalla de oro más, después de la que había obtenido el pasado 11 de enero en el Abierto de Malasia. 

An Se Young es indiscutiblemente la mejor jugadora de bádminton del mundo en este momento y está protagonizando nuevos capítulos en la historia de bádminton femenino con récords sin precedentes. En 2025 igualó la marca existente de títulos ganados en un mismo año con once, además de registrar la tasa de victoria más alta hasta la fecha, al alcanzar el 94,8% y convertirse en la jugadora de bádminton con más premios acumulados, con un total de 1 millón 3.175 dólares. 
