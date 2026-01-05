Primer descenso del empleo entre veinteañeros en cinco años

Photo : YONHAP News

El empleo de jóvenes veinteañeros retrocedió por primera vez en media década, como resultado de la disminución de contrataciones de trabajadores en esa franja de edad que se mantuvo por tercer año consecutivo hasta 2025.El Ministerio de Datos y Estadística ilustra como parte de su estudio censal sobre la población activa, que el año pasado el número de empleados veinteañeros totalizó 3.442.000 jóvenes, cantidad que supone una merma de 170.000 respecto al año anterior. El descenso se observó por tercer año consecutivo después de las pérdidas registradas en 2023 y 2024, de 82.000 y 124.000 empleados, respectivamente.La principal razón es la contracción demográfica, concretamente de la población juvenil en sus veinte, que entre 2024 y 2025 decreció un 3,5%, mientras la tasa de disminución de empleados aumentaba hasta el 4,7%. Así, el índice de empleo entre personas entre 20 y 29 años perdió en 2025 0,8 puntos respecto al año anterior, y llegó al 60,2%. La última vez que este índice bajó fue hace cinco años, en 2020, cuando el mercado laboral se estancó debido a la pandemia de covid-19.