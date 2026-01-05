Comienza despliegue de misiles balísticos tierra-tierra Hyeonmu-5

Photo : YONHAP News

Comenzó el despliegue de los misiles balísticos tierra-tierra, bautizados como Hyeonmu-5: un arma que lleva como sobrenombre "misil monstruo" al ser capaz de transportar ojivas de hasta ocho toneladas.Fuentes militares informaron que los proyectiles empezaron a desplegarse desde finales de 2025 y que su ubicación en las bases de operaciones de campo finalizará dentro del mandato del presidente Lee Jae Myung. El objetivo principal del Hyeonmu-5 son los búnkeres norcoreanos.Los misiles fueron revelados en 2024 durante las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas y su despliegue es posible al suprimirse el acuerdo entre Corea del Sur y Estados Unidos, que limitaba tanto el alcance como la capacidad de los misiles surcoreanos, permitiendo ahora su producción en masa.