Policía investiga alegaciones de un civil sobre incursión de drones en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

La Policía ha anticipado que procederá a comprobar la veracidad de las alegaciones de un civil que asegura ser quien envió drones hacia el territorio norcoreano.En una rueda de prensa del lunes 19, las autoridades policiales afirmaron que si bien la persona en cuestión puede no ser completamente inocente, es necesario primero investigar a detalle lo ocurrido para recomponer objetivamente la relación de los hechos y aclarar fechas, lugares, motivos y participantes de la operación transfronteriza de drones, que constituye un acto delictivo según las leyes nacionales.Quien alega haber realizado incursiones de drones es un civil, de apellido Oh, que en entrevistas a la prensa confesó que envió vehículos aéreos no tripulados hacia Corea del Norte en septiembre y noviembre de 2025, y también en enero de este año. Explicó que su intención era medir la radiactividad y el nivel de contaminación con metales pesados en los alrededores de la planta de uranio, ubicada cerca del río Ryesong.Previamente, el equipo conjunto de investigación militar-policial a cargo del caso interrogó a otro hombre que junto con el anterior fundó una compañía de desarrollo y fabricación de drones. Ambos se conocieron como compañeros de una misma universidad y juntos participaron como activistas en una organización juvenil derechista, además de servir por un tiempo como personal del gabinete presidencial de Yoon Suk Yeol.De momento la investigación se centra en esclarecer si fueron realmente estos individuos quienes planearon las incursiones de drones y si fue así, cuáles fueron sus motivos y objetivos.