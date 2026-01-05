Dólares bajo riesgo cambiario exceden veinte veces el volumen en circulación

Photo : YONHAP News

El Fondo Monetario Internacional analiza que la cantidad de activos en dólares de Corea del Sur expuestos a riesgo cambiario excede por un amplio margen el volumen de moneda estadounidense en circulación en el mercado.Esta evaluación se desprende del informe Estabilidad Financiera Global del FMI, en el que Corea está clasificada como una economía con un alto grado de exposición al riesgo cambiario en comparación con el tamaño de su mercado de divisas. La clasificación toma como referencia datos de octubre relacionados con activos bajo riesgo cambiario, que permiten estimar qué tanto el mercado de divisas de cada país puede absorber el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio.El informe indica que los activos en dólares expuestos a riesgo cambiario superan unas veinticinco veces la circulación de moneda estadounidense en el mercado, y que naciones que están en una situación similar son Canadá y Noruega. En el caso de Japón, si bien la cantidad de activos vulnerables a la variabilidad del tipo de cambio es mayor, su cantidad no excede veinte veces el volumen de dólares en circulación, dado que su mercado de divisas es mucho más grande que el surcoreano.