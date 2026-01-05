Lee Jae Myung y Giorgia Meloni enfatizan la cooperación en IA y defensa

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung recibió en Cheongwadae el lunes 19 a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, que se encuentra de visita en Seúl.En el anuncio del comunicado conjunto de prensa, que sucedió a la reunión cumbre, el jefe de Estado surcoreano destacó los lazos diplomáticos que mantienen ambos países desde hace 140 años y la larga amistad que han cultivado durante este tiempo.Sobre lo abordado con la primera ministra italiana, comentó que la relación de socios estratégicos se reforzará en adelante con un especial interés en la cooperación en aquellos sectores considerados claves, como ciencia y tecnología, inteligencia artificial, desarrollo aeroespacial e industria de defensa. Lee también mencionó los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo que se inaugurarán el 6 de febrero, al subrayar la participación de deportistas surcoreanos en ese torneo multideportivo. En especial agradeció a la premier italiana la promesa que hizo de visitar personalmente el alojamiento de la delegación olímpica de Corea del Sur.Giorgia Meloni, por su parte, afirmó que Corea del Sur es uno de los socios más importantes del G7 y que no duda de que la colaboración basada en la confianza mutua forjada a lo largo de las décadas pasadas permitirá a ambas naciones disfrutar de mayores logros de cara al futuro. Agregó que la cooperación con Corea es igualmente relevante para Europa en términos de seguridad. Finalmente, extendió al presidente surcoreano una invitación para reencontrarse en un momento no muy lejano, la próxima vez en Italia.