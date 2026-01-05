Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

El martes con temperatura mínima hasta de 17ºC bajo cero

Write: 2026-01-19 14:11:35Update: 2026-01-19 14:32:01

El martes con temperatura mínima hasta de 17ºC bajo cero

Photo : KBS

El martes 20 hará un tiempo gélido en todo Corea del Sur debido a las corrientes heladas procedentes del norte. Así, la temperatura descenderá hasta marcar mínimas hasta de entre -17ºC y -3ºC por la mañana, perdiendo cerca de diez unidades respecto al lunes. Por la tarde tampoco subirá tanto, pues se prevé que las máximas oscilen de -4ºC a 6ºC. 

La temperatura percibida será aún más baja por los fuertes vientos. 

Ante la brusca caída de temperatura, se recomienda a la población, en especial a las personas mayores y niños, que son los más vulnerables al frío, evitar en lo posible realizar actividades al aire libre. 
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >