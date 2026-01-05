El martes con temperatura mínima hasta de 17ºC bajo cero

Photo : KBS

El martes 20 hará un tiempo gélido en todo Corea del Sur debido a las corrientes heladas procedentes del norte. Así, la temperatura descenderá hasta marcar mínimas hasta de entre -17ºC y -3ºC por la mañana, perdiendo cerca de diez unidades respecto al lunes. Por la tarde tampoco subirá tanto, pues se prevé que las máximas oscilen de -4ºC a 6ºC.La temperatura percibida será aún más baja por los fuertes vientos.Ante la brusca caída de temperatura, se recomienda a la población, en especial a las personas mayores y niños, que son los más vulnerables al frío, evitar en lo posible realizar actividades al aire libre.