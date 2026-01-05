Menú principal Ver contenido

Política

Corea e Italia promueven cooperación en chips, asuntos civiles y patrimonio cultural

Write: 2026-01-19 14:59:11Update: 2026-01-19 16:54:40

Photo : YONHAP News

Photo : YONHAP News

Corea del Sur e Italia firmaron el lunes 19 tres memorandos de entendimiento, con ocasión de la cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y la primera ministra Giorgia Meloni. 

Uno de ellos versa sobre semiconductores y aboga por reforzar la cooperación en la fabricación y suministro de chips, incluidos los usados en sectores de tecnología punta como la inteligencia artificial. 

Asimismo, se estableció otro para la protección ciudadana, centrado en ampliar los intercambios de conocimientos y experiencias en materia de gestión de desastres. 

El tercer memorando de entendimiento, por otra parte, promueve la preservación de patrimonios culturales y su entorno. Algunos de los ejes centrales del mismo son la agilización de los intercambios de datos sobre el mantenimiento y gestión de patrimonios culturales, la cooperación para prevenir el traslado ilegal de bienes culturales y facilitar su devolución o restitución, y la investigación conjunta sobre estudios patrimoniales y excavaciones arqueológicas. 
