La carne estadounidense es la más vendida en Corea de entre las importadas

Los productos estadounidenses lograron en 2025 la mayor cuota dentro del mercado de carnes importadas de Corea del Sur.El dato es de la Federación de Exportaciones de Carnes de Estados Unidos, que el lunes 19 anunció que el año pasado llegaron al mercado surcoreano unas 220.000 toneladas de carne de res y unas 187.000 toneladas de carne de cerdo de origen estadounidense.En el caso de productos vacunos, dicho volumen supuso el 47,1% de todas las carnes importadas en el mercado surcoreano. Si bien respecto a 2024 la cuota perdió un punto porcentual, sigue siendo la más elevada. La carne porcina, por otra parte, registró una cuota del 34,1%.Desde el 1 de enero de 2026, la carne de res procedente de Estados Unidos entra sin arancel al mercado de Corea del Sur, con lo que culmina el programa de desgravación gradual de tarifas iniciado hace catorce años para rebajar los gravámenes que antes de la puesta en vigor del tratado de libre comercio entre ambos países rondaba el 40%. Los aranceles a la carne de cerdo, en cambio, fueron eliminados completamente en 2022.