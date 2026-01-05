El KOSPI se acerca a los 5.000 puntos, un nivel sin precedentes

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, está muy cerca de los 5.000 puntos, un umbral que solía verse difícil de superar.El lunes 19, el KOSPI batió de nuevo el récord al llegar a 4.904,66 puntos, tras aumentar un 1,32% en comparación con el viernes de la semana pasada. La subida se logró pese a la inquietud latente entre los inversores ante los aranceles anunciados por la Casa Blanca sobre ciertos chips de computación avanzada. Así, el índice encadenó doce días operativos consecutivos de ascenso, el segundo periodo más largo de la historia después de los aumentos registrados durante trece jornadas de transacciones seguidas entre el 4 y el 24 de septiembre de 2019.El parqué paralelo KOSDAQ también mejoró al ganar un 1,44%. Con ello culminó la sesión en 968,36 puntos.En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que al cerrar la jornada cotizó a 1.473,7 wones por dólar, 0,1 unidad más que el previo día operativo.