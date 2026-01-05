Los precios al productor suben un 0,4%

Photo : YONHAP News

Los precios al productor aumentaron un 0,4% en diciembre respecto al mes anterior, según informó el Banco de Corea el martes 20. De este modo, se mantienen al alza por cuarto mes consecutivo desde septiembre.Los bienes agropesqueros se encarecieron un 3,4%, mientras que fue más notoria la carestía de los productos agrícolas, que registraron una subida del 5,8% debido a factores estacionales y el retraso de la cosecha de ciertas frutas.Los precios de los bienes manufactureros subieron un 0,4% en general. Este avance fue impulsado por el alza en ordenadores y equipos electrónicos y ópticos, incluidos los semiconductores, cuyos precios al productor ganaron un 2,1%.En este contexto, el índice de precios de oferta, que refleja las fluctuaciones en los precios de bienes y servicios suministrados en el mercado nacional, aumentó un 0,4% en el último mes de 2025 en comparación con noviembre al subir las materias primas un 1,8%, los bienes intermedios un 0,4% y los productos terminados un 0,2%.