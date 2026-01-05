Ola de frío azota todo el país

Photo : YONHAP News

Una fuerte ola de frío ha azotado el país este martes 20, coincidiendo con el dia más frío del calendario lunar conocido como Daehan o Gran Frío. Las temperaturas matutinas en algunas zonas de la región central descendieron hasta cerca de los -20°C.La Administración Meteorológica de Corea informó que las temperaturas diurnas también se mantendrán bajo cero en la mayor parte de la región central, con una máxima de −3 °C en Seúl, mientras que las regiones del sur alcanzarán los 2 °C en Gwangju y los 4 °C en Daegu.Se han emitido alertas por ola de frío en la mayor parte del país, incluyendo Seúl, la provincia de Gyeonggi e Incheon.Además, se han activado alertas por vientos fuertes en numerosas regiones de Corea, como las provincias de Chungcheong del Sur y Jeolla del Sur, lo que intensifica aún más el frío.Se espera que este periodo de frío intenso persista durante toda la semana, Asimismo, se pronostican nevadas en la provincia de Jeolla y en la isla de Jeju para el miércoles 21.