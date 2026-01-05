El FMI vaticina que la economía surcoreana crecerá un 1,9% en 2026

Photo : YONHAP News

El Fondo Monetario Internacional vaticina que la economía surcoreana crecerá un 1,9% en 2026. Este pronóstico supone una revisión al alza respecto a la estimación anterior, que situaba el crecimiento anual en un 1,8%.La previsión forma parte del informe Perspectiva Económica Mundial 2026, en el que el FMI calcula que la economía mundial crecerá un 3,3% este año. Detalla que los 41 países clasificados dentro del grupo de economías desarrolladas alcanzarán una tasa de crecimiento promedio del 1,8%. Ambas previsiones superan en 0,2 puntos las estimaciones previas, presentadas en octubre de 2025.Para Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional elevó la previsión de crecimiento económico 0,3 puntos, hasta el 2,4%, considerando los efectos de los estímulos fiscales aplicados por Washington y la rebaja de las tasas de interés, así como la atenuación de los factores que presionaban con limitar el comercio.La perspectiva sobre Corea del Sur también ha mejorado, mientras el FMI continúa revisando al alza sus estimaciones sobre el crecimiento económico del país de forma consecutiva desde julio del año pasado.El 1,9 % proyectado por el Fondo Monetario Internacional no se distancia de los pronósticos de otras instituciones, como el 2 % estimado por el Gobierno surcoreano, el 1,8 % presentado por el Banco de Corea y el 2,1 % de la OCDE.