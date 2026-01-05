Corea y EEUU refuerza la cooperación en el sector espacial

Photo : YONHAP News

Seúl y Washington celebraron el lunes 19 una reunión sobre cooperación espacial, con la participación del coordinador de Diplomacia Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano, Park Jong Han y el director de la Oficina de Comercio Espacial del Departamento de Comercio estadounidense, Taylor Jordan.En la sesión, el delegado coreano subrayó la necesidad de aumentar la estabilidad en la cadena de suministros y explorar oportunidades de acceso conjunto a terceros mercados, de cara a una nueva era espacial y la rápida expansión de la llamada economía espacial. Para ello, abogó por promover con mayor entusiasmo los intercambios y la cooperación dentro del sector privado.Finalizado el encuentro, el funcionario estadounidense asistió a una mesa redonda con empresarios surcoreanos, organizada por la Dirección de Diplomacia para el Clima y las Ciencias Medioambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de explicar las políticas de la administración estadounidense relacionadas con el comercio espacial.