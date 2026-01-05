Seúl se prepara para negociar con Washington los límites de desarrollo nuclear

Photo : KBS News

Rim Kap Soo, el delegado del Gobierno surcoreano para las negociaciones con Estados Unidos sobre los límites del desarrollo nuclear, visitó Washington D.C. la semana pasada y se reunió con varios altos cargos, entre ellos el subsecretario de Estado adjunto de Control de Armas y No Proliferación, Christopher Yeaw, y funcionarios del Departamento de Energía.El viaje formó parte de los preparativos que realiza Seúl de cara a las negociaciones inminentes para la relajación de las restricciones sobre actividades de desarrollo nuclear en Corea del Sur, como enriquecimiento de uranio y uso de barras de combustible gastado.Ambas partes coincidieron en empezar a negociar dentro de la brevedad posible, así como en celebrar la primera ronda en la capital surcoreana.