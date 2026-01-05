Ocho de cada diez extranjeros tienen opiniones favorables sobre Corea

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo presentó el martes 20 el estudio Imagen de Corea en 2025 y destacó que ocho de cada diez extranjeros tienen opiniones favorables sobre el país.Según el informe, el 82,3% de los consultados expresó una imagen positiva de Corea del Sur, la tasa más alta registrada desde que se inició este estudio anual en 2018.Los Emiratos Árabes Unidos es donde existen más opiniones favorables sobre Corea, con un 94,8%, seguido por Egipto, Filipinas, Turquía, la India y Sudáfrica. Por su parte, el Reino Unido y Tailandia fueron los países que registraron el mayor aumento de respuestas positivas.El principal factor que contribuyó a la mejora de la imagen internacional fueron los contenidos culturales, sobre todo el K-pop, los programas de televisión y el cine, mientras continúa en aumento la preferencia de los consumidores extranjeros por los productos y las marcas coreanas.Los canales por los que se da el mayor contacto de los extranjeros con Corea y la cultura coreana son las plataformas de vídeos y por detrás están las redes sociales, los sitios web y los medios de comunicación convencionales, como la televisión y la radio. De entre las plataformas de vídeos, YouTube es el más usado, sucedido por Netflix y Amazon Prime.El estudio se basó en las encuestas realizadas en línea del 1 al 31 de octubre de 2025 entre 13.000 personas mayores de 16 años en 26 naciones del mundo, incluida Corea del Sur.