Photo : YONHAP News

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado de histórico el concierto que BTS planea ofrecer en mayo en la capital mexicana.La mandataria comentó durante la rueda de prensa regular del lunes 19 (hora local) que da la bienvenida a la decisión de la banda de k-pop de organizar una presentación de gran escala en la Ciudad de México, al ser un evento que la juventud mexicana ha esperado durante mucho tiempo. Agregó que el concierto será histórico, recalcando la gran influencia que tienen BTS y el K-pop en su país.Al anunciar su nueva gira mundial, BTS anticipó que se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.En cuanto a la venta de entradas, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que ha recibido más de 4,000 peticiones de fans de BTS que exigen total transparencia en la información sobre precios, tipos de asiento y términos de venta. Afirmó que la autoridad reforzará la vigilancia y exigirá a la agencia de ventas exponer claramente todas las condiciones de compra ante la enorme demanda de boletos que se espera.