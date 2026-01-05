SK Telecom apela multa por filtración de datos

Photo : KBS News

SK Telecom, la mayor empresa de telecomunicaciones de Corea, ha presentado alegaciones para apelar administrativamente la multa impuesta por la filtración de datos relacionados con las tarjetas SIM de alrededor de 23 millones de suscriptores, ocurrida en abril de 2025.La solicitud de apelación fue presentada por SK Telecom el lunes 19 al Tribunal Administrativo de Seúl. Su intención es analizar la posible improcedencia de la sanción, una multa de 134.791 millones de wones decidida por el Comité de Protección de la Información Personal por la filtración de datos, para su potencial supresión. La multa es la más elevada hasta la fecha por dicho concepto y supera a las impuestas por la misma entidad a Google y a Meta en 2022, de 69.200 millones y 30.800 millones de wones respectivamente, por recolección ilegal y sin consentimiento de datos de usuarios.SK Telecom alega que es injusto que le apliquen una multa de esa magnitud, máxime considerando que después de lo ocurrido gastó 1,2 billones de wones para ofrecer compensaciones a sus suscriptores y mejorar su sistema de protección de datos, además de que no hubo pérdidas financieras debido a la filtración.