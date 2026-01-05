Photo : YONHAP News

El régimen de Pyongyang, que en 2024 reformó su Constitución y definió a Corea del Sur como "Estado hostil", ha instalado carteles que señalan a Corea del Sur como su "principal enemigo".La existencia de esos carteles fue revelada mediante un reportaje de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, que cubrió el recorrido que hicieron los participantes del acto conmemorativo del 80º aniversario de la Liga de la Juventud Patriótica Socialista por la Casa Central de Educación de Clase. Este es un centro de educación propagandística que tiene por objeto organizar campañas de opinión anti-Estados Unidos.Según se vio en las imágenes divulgadas por la agencia, los carteles incluyen frases que definen a Corea del Sur como el principal enemigo de Corea del Norte y acusan al país de instigar el antagonismo para revocar el régimen norcoreano.