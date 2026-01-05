El presidente ordena investigación exhaustiva sobre incursión de drones

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha ordenado una investigación exhaustiva sobre la incursión de drones surcoreanos en Corea del Norte, tras declaraciones de un civil que se identificó a sí mismo como el responsable.Durante la reunión de Gabinete del martes 20, el jefe de Estado declaró que invadir el espacio aéreo norcoreano con vehículos aéreos no tripulados constituye un delito, así como acto inaceptable. Comentó que según lo revelado hasta ahora, fue un civil quien envió drones al otro lado de la frontera sin autorización y de manera ilícita; sin embargo no entiende cómo un ciudadano común y corriente pudo haberse planteado realizar una actividad de esa magnitud, que en la actual situación de la península coreana puede, en un caso extremo, considerarse como un acto bélico.Lee enfatizó que, por ende, se debe investigar exhaustivamente el caso para esclarecer todas las dudas existentes e impedir que jamás vuelva a ocurrir algo similar.