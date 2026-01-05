Gobierno dará incentivos fiscales por relocalizar inversiones de Bolsas extranjeras al mercado nacional

Photo : YONHAP News

El Gobierno coreano ofrecerá beneficios fiscales a los inversores que vendan sus acciones extranjeras y reinviertan ese capital en el mercado nacional.El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que la medida busca dinamizar la bolsa nacional y estabilizar el mercado de divisas. Para ello, en febrero se lanzará la llamada Cuenta de Inversión para la Relocalización, conocida como RIA.Las personas o entidades que deseen acceder a los beneficios fiscales otorgados por reorientar sus inversiones de Bolsas de otros países al mercado nacional deberán depositar su capital en esta cuenta, cambiarlo a wones y reinvertirlo en acciones o productos de inversión nacionales. Entonces disfrutarán de descuentos en el impuesto sobre ganancias por cesión o traspaso de títulos de valor, con la condición adicional de que mantengan la inversión en el mercado nacional durante al menos un año.La tasa de descuento será del 100 % para las personas que vendan sus acciones extranjeras hasta marzo de 2026, del 80 % para quienes lo hagan en el segundo trimestre, y del 50 % para los inversores que procedan a la venta en los seis meses posteriores.La enmienda será debatida en la Asamblea Nacional durante las sesiones extraordinarias de febrero.