Miércoles con fuertes nevadas en la costa suroeste y la isla de Jeju

Photo : YONHAP News

Para el miércoles 21 se pronostican fuertes nevadas en la región sur del país.Las precipitaciones oscilarán entre 5 y 15 centímetros en la isla de Jeju, y de 3 a 10 centímetros en la costa suroeste. También se pronostica nieve en otros puntos de la península, como la zona centro-oeste, aunque en estas áreas el espesor no superará los 3 centímetros.Se prevé que la temperatura persista en niveles muy bajos, con mínimas que oscilarán entre los -17 °C y -4 °C por la mañana y máximas de entre -7 °C y 3 °C durante la tarde.La calidad del aire será buena en todo el país, gracias a la llegada de corrientes de aire limpias procedentes del noroeste.