Arranca en Davos el Foro Económico Mundial

La reunión anual del Foro Económico Mundial comenzó el lunes 19 (hora local) en la ciudad suiza de Davos, bajo el lema "Espíritu de diálogo".En esta edición se celebrarán unas 200 sesiones durante cinco días, incluidos debates de paneles y discursos especiales de líderes de distintas naciones, con la asistencia de cerca de tres mil participantes entre políticos, empresarios y representantes de organismos internacionales. También acudirán los jefes de Gobierno y de Estado de más de sesenta países, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Con el discurso de Trump ante el Foro de Davos previsto para el día 21, la prensa internacional anticipa que mencionará la hegemonía de Estados Unidos en energía e inteligencia artificial, la guerra ruso-ucraniana, la situación en Venezuela y la tensión alrededor de Groenlandia.Así se prevé que la reunión de 2026 se desarrolle "en el contexto geopolítico más complejo desde 1945", tal y como comentó el presidente y consejero del Foro Económico Mundial, Borge Brende, al presentar la agenda del evento. Máxime porque no se descarta que se desaten intensas discusiones -incluso fuera de las salas de sesiones- entre Estados Unidos y países europeos, dada la advertencia de Trump de imponer aranceles adicionales a ocho miembros de la OTAN -Dinamarca, Alemania, Noruega, el Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Finlandia- que se oponen a la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos.En representación de Corea del Sur, asistirá al Foro de Davos el director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo. Este participará como ponente en la sesión sobre comercio global e inversiones, además de conversar con directivos de importantes empresas como Merck, Amazon Web Services y Maersk.