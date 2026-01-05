Una violinista coreana gana la EOIVC después de un accidente que la alejó de la música

Photo : YONHAP News

La violinista Lim Hyun Jae ganó la Competición Internacional de Violín Elmar Oliveira (EOIVC), un importante concurso de música clásica de Estados Unidos, cuya edición 2026 finalizó el domingo 18 de enero.En la final, Lim ejecutó sobre el escenario el Concierto para violín en re menor de Jean Sibelius, al lado de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Lynn. Con esta interpretación logró el primer puesto de la competición, además de recibir dos premios más: la de Mejor interpretación de la nueva obra de la compositora en residencia de la fundación organizadora de la competición, Melinda Wagner, titulada Wood-Sprite, y la de Mejor interpretación de la Sonata para violín solo de Ysaÿe.Pero llamó más la atención que la violinista subiera al escenario en silla de ruedas. Lim Hyun Jae inició su formación musical a los siete años, al ser admitida en el prestigioso Instituto de Música Curtis de Estados Unidos. Sin embargo, en mayo de 2020 sufrió un accidente de tráfico, que la alejó de violín y por el que tuvo que someterse a un duro proceso de tratamientos y rehabilitación. En ese tiempo se operó seis veces, y, aun así, no perdió la esperanza de volver a tomar el arco y en junio de 2024, retomó su carrera musical para apenas seis meses después, en diciembre de ese mismo año, ganar el Concurso Internacional de Música de Seúl.El primer lugar alcanzado en la Competición Internacional de Violín Elmar Oliveira corrobora así su retorno triunfal al escenario. La victoria le garantiza la participación en más de treinta conciertos en Nueva York y Boston, así como en la ciudad italiana de Cremona durante los próximos tres años.