Cheongwadae analiza medidas para apoyo financiero a gobiernos regionales

La Oficina Presidencial estudiará cómo brindar un apoyo financiero más efectivo a los Gobiernos regionales y activará un grupo de trabajo puntualmente para ese propósito.Encabezará el mismo el jefe de Políticas del Gabinete presidencial, Kim Yong Beom, que estará acompañado por los secretarios-jefe para asuntos políticos y crecimiento económico. También participarán altos funcionarios de varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior.El grupo de trabajo celebrará su primera reunión dentro del mes de enero a fin de acelerar el diseño de un plan destinado a ofrecer programas y mecanismos de financiación y ayuda fiscal para los gobiernos regionales y locales.