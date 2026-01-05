Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Cheongwadae analiza medidas para apoyo financiero a gobiernos regionales

Write: 2026-01-20 14:13:11Update: 2026-01-20 14:20:03

Cheongwadae analiza medidas para apoyo financiero a gobiernos regionales

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial estudiará cómo brindar un apoyo financiero más efectivo a los Gobiernos regionales y activará un grupo de trabajo puntualmente para ese propósito. 

Encabezará el mismo el jefe de Políticas del Gabinete presidencial, Kim Yong Beom, que estará acompañado por los secretarios-jefe para asuntos políticos y crecimiento económico. También participarán altos funcionarios de varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior. 

El grupo de trabajo celebrará su primera reunión dentro del mes de enero a fin de acelerar el diseño de un plan destinado a ofrecer programas y mecanismos de financiación y ayuda fiscal para los gobiernos regionales y locales. 
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >