Gabinete aprueba ley para complementar investigaciones de fiscales especiales

El Consejo de Ministros aprobó el martes 20 un paquete de leyes para complementar y ampliar las investigaciones a cargo de fiscales especiales sobre los escándalos vinculados al expresidente Yoon Suk Yeol y su esposa, la ex primera dama Kim Keon Hee.Los tres casos principales objeto de investigación son el de intento de rebelión del exmandatario mediante la promulgación anticonstitucional de la ley marcial, las sospechas de corrupción y otras irregularidades en torno a la ex primera dama, así como la injerencia en las pesquisas sobre la muerte de un soldado de la Infantería de Marina en julio de 2023.Si el paquete de leyes entra en vigor, unos 251 agentes continuarán con las investigaciones iniciadas el año pasado de los citados casos durante un máximo de 170 días. Además, indagarán sobre otras sospechas relacionadas, como la existencia de un cuaderno escrito por el excomandante de Inteligencia de Defensa del Ejército que deja prever que el estado de excepción pudo haber sido declarado con premeditación y la presunta intervención de Yoon y Kim en las elecciones.