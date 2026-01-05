Lee ofrecerá una rueda de prensa de Año Nuevo

Photo : YONHAP News

El presidente surcoreano ofrecerá la mañana de este miércoles 21 una rueda de prensa con motivo del Año Nuevo.La comparecencia, prevista para durar alrededor de noventa minutos, será transmitida en directo y contará con la participación de unos ciento sesenta periodistas nacionales e internacionales.Bajo el lema “Una gran transformación construida juntos, un gran salto compartido por todos”, el mandatario presentará con mayor detalle las principales líneas de acción del Gobierno para su segundo año de gestión y solicitará el respaldo de la ciudadanía.Asimismo, se espera que haga hincapié en un mensaje de unidad nacional, un tema que ha destacado en sus intervenciones recientes.