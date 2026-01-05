Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Lee ofrecerá una rueda de prensa de Año Nuevo

Write: 2026-01-21 09:03:50Update: 2026-01-21 09:49:43

Lee ofrecerá una rueda de prensa de Año Nuevo

Photo : YONHAP News

El presidente surcoreano ofrecerá la mañana de este miércoles 21 una rueda de prensa con motivo del Año Nuevo.

La comparecencia, prevista para durar alrededor de noventa minutos, será transmitida en directo y contará con la participación de unos ciento sesenta periodistas nacionales e internacionales.

Bajo el lema “Una gran transformación construida juntos, un gran salto compartido por todos”, el mandatario presentará con mayor detalle las principales líneas de acción del Gobierno para su segundo año de gestión y solicitará el respaldo de la ciudadanía.

Asimismo, se espera que haga hincapié en un mensaje de unidad nacional, un tema que ha destacado en sus intervenciones recientes.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >