Tribunal dictará sentencia contra Han Duck Soo por presunta complicidad en insurrección

Photo : YONHAP News

El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitirá este miércoles 21, a las dos de la tarde, el veredicto de primera instancia en el juicio contra el ex primer ministro Han Duck Soo, acusado de colaborar y de desempeñar un papel clave en un presunto intento de insurrección. La lectura de la sentencia será transmitida en directo por televisión.La fiscalía especial sostiene que Han, pese a ocupar uno de los cargos constitucionales más altos del país y contar con la capacidad de frenar la declaración de la ley marcial, actuó para darle una apariencia de legalidad y cooperó con su implementación.Entre los cargos que se le imputan figuran haber sugerido al entonces presidente Yoon Suk Yeol la convocatoria de una reunión del Consejo de Ministros para justificar el procedimiento, así como la posterior redacción y destrucción de un documento complementario destinado a subsanar defectos legales del primer anuncio de la ley marcial.En la audiencia final, celebrada en noviembre del año pasado, la fiscalía solicitó una pena de quince años de prisión, al considerar que los hechos dañaron gravemente la imagen del país y provocaron una profunda frustración social.En su última declaración, Han afirmó que cargará con esta responsabilidad hasta el final de su vida, pero insistió en que, aunque no logró impedir la ley marcial, nunca la apoyó ni colaboró con ella.