Lee y emir de Catar refuerzan cooperación bilateral en llamada telefónica

Photo : YONHAP News

El presidente surcoreano Lee Jae Myung mantuvo una conversación telefónica con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, en la que subrayó la necesidad de ampliar la cooperación bilateral en ámbitos como la defensa, la industria de defensa y la energía.Según informó la oficina presidencial en un comunicado difundido este martes 20, Lee expresó su deseo de que Corea del Sur y Catar sigan ampliando el alcance de su cooperación en sectores como la defensa, la energía y las infraestructuras.El mandatario surcoreano también destacó el papel activo de Catar como mediador regional en los conflictos de Oriente Medio y subrayó la importancia de su contribución a la estabilidad internacional. Asimismo, solicitó el apoyo del Gobierno catarí para facilitar las actividades de las empresas surcoreanas en el país.Por su parte, el emir Tamim valoró la relación con Corea del Sur como una asociación estratégica integral y afirmó que Seúl ha contribuido de manera significativa al desarrollo nacional de Catar.Ambos líderes acordaron reunirse en un futuro cercano con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales y explorar nuevas vías de cooperación.