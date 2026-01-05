EEUU destaca a Corea como socio clave en cooperación espacial

Photo : YONHAP News

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos subrayó la necesidad de reforzar la cooperación público-privada con Corea del Sur en proyectos espaciales clave, como el programa Artemis, que busca establecer una base en la Luna, y la construcción de una nueva estación espacial internacional prevista para el año 2030.Así lo afirmó Jonathan Adams, subdirector para asuntos espaciales del Departamento de Estado, durante una conferencia organizada este martes 20 por el Instituto para la Seguridad del Indopacífico (IIPS). Adams destacó que Corea del Sur es un socio sólido en el ámbito espacial y confirmó su participación en la misión Artemis II, mediante el lanzamiento de un satélite tipo CubeSat, previsto para febrero.El funcionario añadió que el fortalecimiento de la cooperación espacial entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón forma parte de una estrategia destinada a contrarrestar la influencia de China en este sector.