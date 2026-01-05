Las exportaciones crecen casi un 15% en los primeros 20 días de enero

Photo : YONHAP News

El Servicio Nacional de Aduanas informó este miércoles 21 que las exportaciones surcoreanas entre el 1 y el 20 de enero ascendieron a 36.400 millones de dólares, un 14,9% más que en el mismo período del año pasado.Por productos, las exportaciones de semiconductores alcanzaron los 10.700 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 70,2%. También crecieron las ventas de productos petrolíferos, un 17,6%, y de equipos de telecomunicaciones inalámbricas, un 47,6%. En cambio, las exportaciones de automóviles de pasajeros retrocedieron un 10,8%.Por destinos, las exportaciones a China sumaron 8.400 millones de dólares, un incremento interanual del 30,2%, mientras que los envíos a Estados Unidos, Vietnam y Taiwán aumentaron un 19,3%, un 25,3% y un 57,1%, respectivamente.En cuanto a las importaciones, estas totalizaron 37.000 millones de dólares, un 4,2% más interanual, lo que dejó un déficit comercial de 600 millones de dólares.