BTS recibe permiso preliminar para actuar en zonas históricas de Seúl

Photo : YONHAP News

La Administración del Patrimonio Cultural concedió una autorización condicionada a la solicitud de uso de espacios y permisos de rodaje para el concierto de BTS en la zona de Gwanghwamun.El organismo precisó que la aprobación queda sujeta a la creación de un subcomité que evaluará en detalle el impacto del proyecto sobre el patrimonio cultural, incluidos los contenidos específicos presentados por la productora.Con esta decisión, el grupo podrá realizar grabaciones previas para su escenario de regreso en el Palacio Gyeongbokgung y en Gwanghwamun.La agencia HYBE había solicitado permisos para celebrar a finales de marzo un espectáculo provisionalmente titulado “Concierto de fusión entre el patrimonio cultural coreano y el K-pop”. La propuesta incluye escenas de apertura desde espacios clave del Palacio Gyeongbokgung hacia Gwanghwamun y la transmisión en directo de una marcha del grupo hasta Woldae, una plataforma ceremonial histórica situada frente a la puerta de Gwanghwamun, entre otros elementos.Por su parte, el Ayuntamiento de Seúl llevará a cabo hasta este viernes 23 una revisión consultiva para decidir si autoriza la actuación en la plaza de Gwanghwamun.