Primer ministro viajará a EEUU el jueves

Photo : YONHAP News

El primer ministro Kim Min Seok visitará Estados Unidos del 22 al 26 en un viaje que incluirá Washington D. C. y Nueva York.Durante su estancia, Kim tiene previsto reunirse con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, mantener encuentros con miembros de la Cámara de Representantes y participar en reuniones con la comunidad coreana en el país.Asimismo, se está coordinando una posible reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.Corea del Sur y Estados Unidos han venido impulsando contactos de alto nivel tras el cierre de las negociaciones arancelarias. De concretarse el encuentro entre Kim y Vance, se espera que ambas partes aborden las medidas de seguimiento del acuerdo y las vías para reforzar la cooperación económica bilateral.