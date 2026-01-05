Corea sufre una ola de frío extremo

Photo : YONHAP News

Corea del Sur atraviesa en estos días un episodio de frío extremo que se ha intensificado de forma repentina.El martes 20, coincidiendo con Daehan, considerado el día más frío del año según el calendario tradicional, se marcó el inicio de esta ola de frío. Las temperaturas descendieron hasta alrededor de los -20 ºC en zonas interiores de la región central y alcanzaron los -11,8 ºC en Seúl, lo que convierte este Daehan en el más frío de los últimos 22 años.Tras varios días de tiempo relativamente templado, la irrupción repentina de aire gélido provocó un fuerte descenso de la sensación térmica, intensificando la percepción del frío.Expertos explican que el reciente calentamiento del Ártico ha vuelto más inestable el flujo atmosférico, lo que incrementa la probabilidad de olas de frío repentinas, cada vez más variables e intensas.Este miércoles 21, con alertas por frío extremo activadas en la región central, Jeolla del Norte y Yeongnam, en el sureste del país, las temperaturas se mantienen muy bajas, con mínimas de entre -17 ºC y -4 ºC y máximas de entre -6 ºC y 3 ºC.Para el jueves 22 se prevé el momento más crítico de esta ola de frío, con temperaturas mínimas de entre -19 ºC y -5 ºC y máximas de entre -7 ºC y 2 ºC.Además, aumenta la preocupación por posibles daños causados por las fuertes nevadas previstas en la isla de Jeju y la región de Honam. La agencia meteorológica advirtió que el aire frío procedente del noroeste, al desplazarse sobre el mar Amarillo, favorecerá la formación de nubes que dejarán intensas precipitaciones de nieve, especialmente en la costa occidental de Jeolla y en Jeju.