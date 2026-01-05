Lee presenta su agenda para el segundo año de Gobierno

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung presentó el miércoles su hoja de ruta para el segundo año de Gobierno durante una rueda de prensa de Año Nuevo celebrada en la Casa Azul.Lee afirmó que asumirá su mandato con una responsabilidad aún mayor, con el objetivo de convertir este año en el punto de partida de un gran salto para el país. En ese contexto, subrayó que la integración de las regiones en unidades administrativas y económicas más amplias constituye una estrategia de supervivencia nacional y aseguró que no se verá condicionada por cálculos políticos.En relación con la península coreana, reiteró su compromiso de impulsar medidas realistas para reducir las tensiones y facilitar la reanudación del diálogo intercoreano. Señaló que actuará como “facilitador” para promover cuanto antes el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos y abogó por restaurar el acuerdo militar del 19 de septiembre, con el fin de evitar choques accidentales y reconstruir la confianza.Sobre el programa nuclear norcoreano, indicó que, sin renunciar al objetivo de la desnuclearización, es necesario adoptar un enfoque pragmático que contemple avances graduales, como la suspensión de la producción de material nuclear, el freno al desarrollo de misiles balísticos intercontinentales y negociaciones de reducción armamentista.El presidente reafirmó además su voluntad de promover la unidad nacional y avanzar en la reforma de la fiscalía, sin retroceder ante resistencias. En el plano económico, estimó que el tipo de cambio podría descender hacia los 1.400 wones por dólar en los próximos meses y señaló que, aunque no es una opción deseable, una regulación fiscal del mercado inmobiliario podría considerarse como último recurso para estabilizar los precios de la vivienda en la zona capitalina.Por último, se refirió a los posibles aranceles estadounidenses a los semiconductores y afirmó que el Gobierno responderá con calma y de acuerdo con sus principios.